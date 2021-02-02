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رياضة

المنضمون الجدد للإسماعيلي فى قائمة مواجهه سموحة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:55 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، عن قائمة فريقيه لمواجهة سموحة غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلًا من :-

في حراسة المرمى : محمد صبحي ومحمد مجدي

في خط الدفاع:- حسين السيد ومحمد عمار و محمد هاشم وأحمد كاستيلو و رضوان الشريفي و محمود البدري و محمد بيومي و عبدالله جمعة.

في خط الوسط :- محمود دونجا ونادر رمضان و محمد عادل وعماد حمدي و محمد صادق و محمد حسن و عمر الوحش و محمد الشامي واري بابل

خط الهجوم :- فخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو وشكري نجيب
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