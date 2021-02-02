انتظرونا.. أحمد حاتم ينشر البوستر الرسمى لـ فيلم قمر 14

قمر ١٤ .. صيف ٢٠٢١ ان شاءالله ،انتظرونا"

قصة الفيلم تجمع بين خالد النبوي وشيرين رضا، في سياق منفصل متصل، حيث تدور الأحداث حول تأثير ليلة 14 من الشهر عندما يكتمل القمر، وتأثيره على العلاقات الإنسانية.



