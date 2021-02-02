انتظرونا.. أحمد حاتم ينشر البوستر الرسمى لـ فيلم قمر 14

نشر الفنان احمد حاتم بوستر ترويجى لفيلم " قمر 14" عبر حسابه بموقع انستجرام معلقا:" قمر ١٤ .. صيف ٢٠٢١ ان شاءالله ،انتظرونا"
قصة الفيلم تجمع بين خالد النبوي وشيرين رضا، في سياق منفصل متصل، حيث تدور الأحداث حول تأثير ليلة 14 من الشهر عندما يكتمل القمر، وتأثيره على العلاقات الإنسانية.
فيلم "قمر 14" من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، ومن بطولة، غادة عادل، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد النبوي، بيومي فؤاد، أحمد مالك، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، ومجموعة كبيرة أخرى من النجوم.