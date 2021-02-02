الإحصاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية.. ورشة عمل بجامعة حلوان.. تفاصيل

أطلقت جامعة حلوان ورشة عمل حول الإحصاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية عبر تطبيق زووم، تطبيقا للاجرائات الاحترازية من فيروس كورونا .





وتم تنظيم الورشة من قبل وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بالجامعة .







و حاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد ربيع حسنى المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان، وحضر ورشة العمل 250 باحث وعضو هيئة تدريس من كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية والعربية، وأدار ورشة العمل الدكتورة فاطمة اسماعيل المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو المكتب التنفيذي لمركز دعم البحث العلمي.





ناقشت ورشة العمل تعريف الإحصاء، وأهميتها فى البحوث العلمية، وتعريف أنواع المتغيرات حيث أن الهدف من السؤال هو الذى يحدد نوع المتغير وتنقسم المتغيرات الإحصائية إلي المتغير الكمي وهو المتغير التى تتغير حالته من فرد لأخر ويتم التعبير عن قيم عددية مثل السن والمرتب وينقسم المتغير الكمي إلى متغير كمى متصل وتكون بها كسور مثل التعبير عن الطول ومعدل الذكاء، ومتغير كمى متقطع ليس به أى علامة عشرية مثل التعبير عن السن بالسنوات، ويأتى النوع الآخر من انواع المتغيرات وهو المتغير الوصفى أو الكيفى وهو المتغير التى تتغير حالته من فرد لآخر ويتم التعبير عن قيم غير كمية مثل النوع الاجتماعي .





ثم تناولت ورشة العمل شرح العروض الجدولية وتنقسم الى الجدول البسيط وهو يعبر عن بيانات متغير واحد، والجدول المركب وهو أوجه العلاقة بين المتغيرين والنسب تكون متباينة ويتم تحويل الارقام الخام إلى فئات، كما تم شرح الاشكال والعروض البيانية للتعبير عن متغير كمى واحد وهى تنقسم إلى المدرج التكراري، والمنحنى التكراري، والمضلع التكراري.





كما تطرقت ورشة العمل الى تعريف الأعمدة المجزأة وهى تعبر عن بيانات متغير واحد وصفى، وتعريف الأعمدة المتلاصقة ويعبر بها عن بيانات متغيرين وصفين فى شكل بيانى مثل التعليم فى الريف والحضر وهذا يتم على برامج الاحصاء ( SPSS أو Excel وغيرهم)، وتم أيضا خلال ورشة العمل شرح شكل الانتشار أو النقط المبعثرة ويعبر بها عن بيانات متغيرين كميين مثل الأعمار والدخول ونستنتج من شكل الانتشار :

مدى وجود علاقة.

اتجاه العلاقة سواء كانت خطية أو طردية.

قوة العلاقة.





و تضمنت الورشة أيضا شرح أشكال الانتشار وقراءتها، وتوضيح الدائرة البيانية، ومقاييس النزعة المركزية وينقسم إلى الوسط الحسابي وهو أدق المقاييس الاحصائية واكثرها استخداما فى البحوث والدراسات الاجتماعية مثل الحصول على متوسط الأعمار وذلك من خلال حاصل قسمة مجموع القيم على العدد الكلي للحالات، وكذلك الوسيط الحسابي وهو من المقاييس الاحصائية التى تتعامل مع رتب القيم، والمنوال وهو القيمة الأكثر تكرارًا وتستخدم فى المتغيرات الفئوية .





كما تم شرح مقاييس التشتت وتنقسم إلى الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، والتباين وهو مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، والمدى وهو من أبسط وأسهل مقاييس التشتت والتى لا تتعامل مع كل قيم المتغير ، كما تم توضيح معاملات الارتباط وهي تقيس مدى وجود العلاقة وقوتها وهناك نوعين من العلاقة ( علاقة عسكية - علاقة طردية).



