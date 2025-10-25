قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة .. انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تحصين الثروة الحيوانية
تحصين الثروة الحيوانية
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهود الدولة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، وتوفير التحصينات اللازمة بما يحقق بيئة غذائية آمنة ويحافظ على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قاموا بالمرور الميداني على لجان التحصين للتأكد من جاهزيتها واستلامها لكافة المستلزمات والتحصينات المطلوبة، مع التشديد على الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي أثناء تنفيذ أعمال التحصين. كما تم تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية لتعريف المربين بأهمية التحصين وخطورة الأمراض المستهدفة وطرق الوقاية منها.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى تقديم الدعم الكامل للوحدات البيطرية والوحدات القروية، بما يضمن إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.

وتناشد محافظة الجيزة جميع المربين وأصحاب المزارع التعاون مع فرق التحصين البيطرية لضمان حماية الثروة الحيوانية من خطر الأمراض الوبائية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وصحة المجتمع.

تحصين الثروة الحيوانية اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

اكليل الجبل

عشبة غير متوقعة تحسن المزاج وتقوى الشعر وتحسن الهضم

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية

فيديو

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

المزيد