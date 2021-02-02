أمير عزمي: دكة بدلاء الزمالك كانت ضعيفة أمام المحلة

انتقد أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق النجوم الطريقة الفنية التى أدار بها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك مباراة غزل المحلة.

وقال أمير فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان يجب على باتشيكو إشراك الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي أمام غزل المحلة ودكة البدلاء كانت ضعيفة للغاية فى مباراة اليوم".

وأضاف: "باتشيكو أخطأ بعد التقدم بهدف بسبب التراجع للدفاع هذا لا يليق بنادي الزمالك وكان يجب التقدم بالهجوم لتسجيل الهدف الثاني والتغييرات كانت خاطئة".

وقد ألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.





وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.



