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مصطفى الفقي: مفاوضات سد النهضة تزداد تعقيدا.. وإثيوبيا لديها عقدة تاريخية مع مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:58 م
الدكتور مصطفى الفقى
الدكتور مصطفى الفقى
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، إن مصر لا تدس أنفها فى الخلافات بين الدول، وأن ارتباط الشعب المصري بالشعب السوداني الأقوى بين دول أفريقيا.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن المصلحة السودانية هي التي قربت المواقف مع مصر بخصوص مفاوضات سد النهضة.

ولفت إلى أن السودان فصل بين النزاع الحدودي مع إثيوبيا وقضية سد النهضة، وإثيوبيا لديها عقدة تاريخية مع مصر كنا نشعر بها دائما فى المفاوضات معهم.
 
وتابع مصطفى الفقى، "أرى أن مفاوضات أزمة سد النهضة تزداد تعقيدًا، ومصر ليست الجاني فى قضية سد النهضة بل مجني عليها، ومصر ليست مكبلة الأيدي فى قضية سد النهضة".
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