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منوعات

داخل حمام سباحة.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:10 ص
سلمي الشيمي
سلمي الشيمي
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محمد بدران

شاركت الموديل سلمى الشيمي، صاحبة جلسة التصوير المثيرة، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بجلسة تصوير جديدة.

وظهرت سلمى الشيمي وهي داخل حمام سباحة ترتدي بكيني باللون الأسود  وشعرها مبلول وهو ما أبرز من رقتها واناقتها، واختارت بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون الاحمر للشفاه.

وعلقت سلمي قائلة "فقل للراحلون لسنا من هواة أنصاف الرجال".

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

تعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.


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