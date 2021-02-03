للأسبوع الثالث على التوالي.. الصحة العالمية: 15% انخفاضًا في إصابات كورونا عالميًا

ردّت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، على سؤال بشأن إعلان البرازيل اكتشافها مصابًا بنوعين من فيروس كورونا"، وقالت إنهم لم يتلقوا أى بيان أو تقرير عن هذا الأمر، وأنهم عرفوا ذلك من خلال وسائل الإعلام".





وأضافت مها طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن ما تتحدث عنه البرازيل من الممكن أن يحدث ولكن نسبة حدوثه قليلة للغاية.





ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد انخفاضا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك من خلال البيانات التى تتسلمها المنظمة من الدول.





وأشارت إلى أن هناك 15 % انخفاضاً فى الإصابات بكورونا عالمياً للأسبوع الثالث على التوالى، ولكن هناك دولاً تشهد ارتفاعًا في الإصابات مثل الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا وإنجلترا، وإندونيسيا.





وأوضحت أنه بالنسبة الـ 22 دولة بإقليم شرق المتوسط نلاحظ انخفاض بسيط فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.