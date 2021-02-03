لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور





ظهرت لامبورجيني اوروس lamborghini urus بوضوح و التقط المصوريين التجسسين صورها , ولكن لم يستطيع المصورين التقاط صور للمقصورة الداخلية، لكن من المتوقع أن تكون التحديثات الداخلية بسيطة، حيث تحصل لامبورجيني اوروس lamborghini urus على نظام ترفيهي جديد، وتقنيات مساعدة سائق أكثر لتتفوق بيها علي منافسيها .





تعتمد لامبورجيني اوروس lamborghini urus علي محرك V8 دبل تيربو سعة 4000 سي سي بقوة 650 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي حتي 305 كيلو متر في الساعة .









وسيتم ترحيل المحرك مع ترقية القوة بشكل طفيف، وذلك لمنافسة دودج دورانجو هيلكات التي تأتي بقوة 720 حصان وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.5 ثانية.