الشراسة والقوة.. لماذا تأخذ لامبورجيني الثور شعارا لها؟

Lamborghini معروفة بأسم الثور الهائج الذي يميزها من بين باقي ماركات السيارات السريعة و الفارهه و التي ابرزها . اشتهرت شركة لامبورجيني Lamborghini الايطالية بسياراتها وموديلاتها القوية و الجميلة والتي حققت مبيعات هائلة علي مر السنوات الماضية شركة لامبورجينيلامبورجيني اوروس lamborghini urus





اشتهر شعار شركة لامبورجيني Lamborghini الايطالية برمز الثور الاسباني الذهبي الكبير الضخم بلونة الذهبي، الي يرمز الي الشراسة والقوة , لأن الثور دائما يرمز الي القوة الجامحة التي لا يمكن ان تتوقف نسبه الي محركاتها المفرطة القوة .





اشتهرت سيارات لامبورجيني Lamborghini الايطالية بجمال و قوة سياراتها الرياضية، وذلك بفضل تصميمها الرياضي الرائع وأداء محركاتها القوية و التي تبهر راكبيها , يعتبر شعار لامبورجيني Lamborghini من أكثر العوامل إثارة وجاذبية في السيارة الإيطالية الفريدة .





ترجع قصة شعار لامبورجيني Lamborghini المشهورة بالثور الاسباني الذهبي ، إلى بداية الستينات حين زار فيروتشيو لامبورجيني مؤسس الشركة إحدى مزارع الثيران في إسبانيا عام 1962 .





عندما زار فيروتشيو لامبورجيني مزرعة الثيران في اسبانيا , وشاهد القوة الجبارة لهذا الحيوان الشرس، وكان وقتها يدرس إنشاء الشركة العريقة، فقرر اتخاذ الثور وقتها شعار لشركته .



