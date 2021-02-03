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أخبار العالم

إسرائيل تتوقع بدء الرحلات الجوية المباشرة مع المغرب خلال شهرين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:30 ص
إسرائيل تتوقع بدء
إسرائيل تتوقع بدء الرحلات الجوية المباشرة مع المغرب
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سمر صالح
أعلن القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي دافيد جوفرين أن تل أبيب تتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب خلال شهرين.

وقال جوفرين في حديث للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: « تم الاتفاق بين البلدين ونتشاور حاليا حول الإجراءات »، متوقعا مضاعفة عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب.

وأضاف: « كل الشركات الإسرائيلية طلبت تسيير رحلات جوية إلى المغرب، وبدورها الخطوط الجوية المغربية طلبت تسيير رحلات إلى تل أبيب أيضا ». 

وتابع: « لا شك أن الرحلات المباشرة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ملموسة في حركة السياحة بين البلدين ».

وأشار إلى أنه لقي حفاوة استقبال حميمة في المغرب عند وصوله الأسبوع الماضي.

وأكد استعداد مكاتب الاتصال الإسرائيلي لمواكبة الزيادة في أعداد السياح إلى المغرب.
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