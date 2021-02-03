هيثم السيد يدعم مرضى مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال.. صور

زار الكاتب والسيناريست هيثم السيد مستشفيي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال لتقديم الدعم المعنوى للأطفال المرضي وتفقد المستشفى.





رافق هيثم السيد خلال زيارته مسؤولى العلاقات العامة بالمستشفى ، حيث استمع لشرح مفصل عن مراحل إنشاء المستشفى المتخصصة فى علاج اورام الأطفال بالمجان.





ونظم السيد ورشة للحكى داخل المستشفى حضرها عدد من الأطفال المرضي ، وأبدى الاطفال إعجابهم بطريقة السرد الرائعة.





وأشاد الكاتب هيثم السيد ، بما شاهده داخل المستشفى من انشاءات وخدمات طبية مميزه تقدم للمرضي من أطفال الصعيد ، وأبدى استعداده لتنظيم ورش عمل وتدشين مبادرة تحت عنوان " العلاج بالفن " لدعم الأطفال نفسيا لمواجهه معاناة هذا المرض.



