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أخبار العالم

الصين تقدم 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" إلى كوفاكس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت الصين اليوم /الأربعاء/ تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" إلى "كوفاكس"، وهي مبادرة دولية للقاحات تقودها منظمة الصحة العالمية. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "الصين انضمت رسميا إلى كوفاكس، وتعمل على الوفاء بتعهداتها بجعل لقاحات كوفيد-19 التي تطورها سلعة عامة عالمية". 
وأضاف أنه بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية، وتلبية للحاجة الماسة للدول النامية، قررت الصين تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى كوفاكس. 
وأعرب بين عن أمل بلاده أن تعمل جميع الدول على مساعدة الدول النامية للحصول على اللقاحات في وقت مبكر.
نوون/م ش 
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