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أخبار العالم

أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح في طريقها لـ إيران.. ووزير الصحة يحذر من خطورة الأسابيع المقبلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:52 م
دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها ستتسلم 4,2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال هذا الشهر.


ووفقا لـ "إيران انتزناشيونال"، حذر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، من زيادة كبيرة في عدد وفيات كورونا خلال الأسابيع المقبلة.


وقال نمكي: "​​في الأسابيع المقبلة قد نواجه زيادة في الوفيات بسبب كورونا"، مضيفا: "أرجو عدم تسييس توفير اللقاح".


وفي وقت سابق، منع المرشد الأعلى، علي خامنئي، استيراد لقاحات بريطانية أو أمريكية، كما أن الإعلان عن شراء اللقاح الروسي واجه معارضة كبيرة في إيران.


وكان المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني أعلن أن الدفعة الأولى من لقاح كورونا الروسي ستصل إلى مطار الخميني الخميس المقبل.


وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأول الاثنين، إن التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» سيبدأ اعتبارا من النصف الثاني من فبراير الجاري.


وأضاف أن ملايين الجرعات من اللقاح الخارجي ستصل إلى البلاد، في إشارة إلى اللقاح الروسي «سبوتينك V»، معربا عن أمنيته في أن يدخل اللقاح الإيراني إلى الأسواق مطلع الصيف القادم.


وسجلت إيران حتى الآن مليونا و431 ألفا و416 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفى منهم 58110 شخصا، بينما تعافى مليون و233 ألفا و51 شخصا.
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