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ثقافة

تعرف على الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية خلال فبراير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعدت قطاع صندوق التنمية الثقافية، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا لكافة المواقع التابعة له خلال الشهر الجاري، تتمثل في لقاءات لكبار المبدعين، وورش للأطفال، وحفلات فنية.

ويتمثل البرنامج فيما يلي:
 
الأربعاء 3 فبراير :
مركز طلعت حرب الثقافي: لقاء توعوي عن العلاقات الأسرية أثناء التباعد الاجتماعي للأطفال في ظل جائحة كورونا مع أ/ هدي الآنشاصي ، أ/ منال أحمد  يتم نشره علي الموقع الإلكتروني طوال الشهر .

الخميس4 فبراير :
مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما) : صالون السينما مع المخرج أحمد فؤاد درويش 6م.
مركز ابداع الحرية بالاسكندرية : مناقشة ديوان " وكأني الكائن الأصلي " للشاعر / مدحت منير يناقشه الشاعر / عبد المنعم كامل والشاعر / حاتم مرعي 6.30 م .

السبت 6 فبراير :
مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما) : نادي السينما الأفريقية 6م .

الأحد 7 فبراير :
بيت الشعر العربي: صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ويناقش فيه مجموعة من الشعراء 6م .
مركز ابداع الحرية بالاسكندرية : لقاء تأبين الأستاذ الناقد / عبد اللاه هاشم 6.30 م .

الاثنين 8 فبراير :
مركز ابداع الحرية بالأسكندرية : ندوة بعنوان " التنمية المستدامة 2030" بحضور الأستاذ الدكتور / رشدي صالح أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق والأستاذة الدكتورة / مرفت مصطفي استاذ بكاية العلوم الطبية جامعة فاروس للتحدث عن التنمية الصحية 6م .

الثلاثاء 9 فبراير :
بيت السيحيمي : حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية 7م .

الأربعاء 10فبراير :
مركز ابداع الحرية بالاسكندرية : ندوة مناقشة ديوان " بوح في زمان لا مكان " للدكتور / محمد شحاته مناقشة الشاعر / ناجي عبد اللطيف 6.30م .

الخميس 11 فبراير :  
مركز الهناجر للفنون ( قاعة السينما ) : نادي السينما الهندية بالتعاون مع سفارة الهند 6م .
قبة الغوري : عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية 7م..
مركز ابداع الحرية بالاسكندرية : إفتتاح معرض نتاج مشروع فوتغرافية " فوتغرافيا التشكيلية " بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافي 6.30 م ويستمر حتي 25 فبراير .

الورش الفنية
مركز ابداع القاهرة : الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع : عروض مسرحية " سينما مصر " رؤية وإخراج خالد جلال انتاج ورشة ستديو مركز الابداع الفني 8 م .
بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك " : السبت من كل أسبوع الدورات التدريبية في مجال الغناء العربي.
بيت الهراوي " بيت العود العربي " : السبت والخميس من كل أسبوع تدريس النظريات الموسيقية أ.د أحمد الطويل 3م -5م .

السبت من كل أسبوع : تعليم الصولفيج وقراءة النوتة للمبتدئين أ/ إلهام الحاج 3م-5م .
قبة الغوري : السبت والأربعاء من كل أسبوع فرقة التنورة التراثية 7.30م .
مركز طلع حرب الثقافي : السبت الأول والثاني من الشهر :ورشة عمل في مجال الفنون التشكيلية بعنوان " ورشة العيلة في المنزل "  on line .

الأربعاء من كل أسبوع " كتاب دليفري "   on line .
الأحد من كل أسبوع : ورشة حكي on line للاطفال الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة ويصاحبها بلغة الاشارة : أ/ منال أحمد وتوزيع " كتب وقصص هدايا لكل من يتقدم بملخص عن القصة 12ظ.
السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع : محو الأمية وتعليم الكبار 2-4م.
 السبت من كل أسبوع : ورشة كورال المركزمه أ. دعاء عطية 3 ظ.
مركز الخزف والحرف التقليدية : المعرض الدائم لمنتجات المركز ( الخزف- نحاس- خيامية- حلي- نجارة)
-         دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية السبت والاثنين والأربعاء 10-4عصرا.
-         من الأحد إلي الخميس من 3-6 مبادرة صناعية مصر لتدريب الشباب علي الحرف التراثية ( الدفعة الأولي من المرحلة الثانية والدفعة الثانية من المرحلة الولي ) .
 بيت السيحمي : الجمعة من كل أسبوع عرض للأرجوز وخيال الظل 7م.

مركز ابداع الحرية بالأسكندرية  :
-         الخميس من كل أسبوع لقاء مشروع فوتوغرافية " الفوتوغرافيا التشكيلية " بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافي 5 م.
-         الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع : أوركسترا الموهوبين بقيادة / كريم عبد العزيز محمود 5-8م.
-         الأحد والأربعاء من كل أسبوع : ورشة بالية الأطفال إشراف مي سعد 5م.
-         الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع : ورشة بالية للكبار إشراف إنجي محمد 5م.
-         السبت من كل أسبوع : ورشة الكمان إشراف أ. جوزيف ألفريد 11ص.
-         الخميس من كل أسبوع : الجيتار أشراف ليليان عادل 5م.
-         الثلاثاء من كل أسبوع : ورشة الكمان إشراف د. محسن أبو العلا 10ص.
-         الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع : ورش البيانو للكبار إشراف أ. مي أحمد صلاح 3م.

 بيت العيني "مركز ابداع الطفل":
-         السبت من كل أسبوع : ورشة كورال أطفال بيت العيني إشراف أ/ إيمان سليمان 11ص.
-         الأربعاء من كل أسبوع ورشة قص ولصق إشراف رحمة محجوب 12 ظ.
-         الأربعاء من كل أسبوع : ورشة أشغال فنية ورسم إشراف هالة أنور 12 ظ.
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