أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور



الإمبراطور الصيني لا يزال الأكثر ربحا في سوق صناعة السيارات العالمي, حتي شركة جيلي الصينية قامت بشراء عدة شركات سيارات عالمية آخرها فولفو , و قامت أيضا بشراء حصة لها في مرسيدس بنز الألمانية وفي هذا السياق نعرض عليكم تقرير الاميك حول مبيعات السيارات الصينية في مصر.





أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك عن أكثر شركات السيارات الصينية تحقيقًا للمبيعات في مصر خلال عام 2020 ، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد المبيعات في مصر.







ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر:



1- السيارة ام جي MG 5 باعت عدد 5792 سيارة2- السيارة ام جي زد اكس MG ZS باعت عدد 4711 سيارة3- السيارة شيري أريزو chery arrizo 5 باعت عدد 4559 سيارة4- السيارة بي واي دي BYD F3 باعت عدد 4090 سيارة5- السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo باعت عدد 3056 سيارة6- السيارة شيري تيجو 7 chery tiggo باعت عدد 2162 سيارة7- السيارة ام جي ار اكس MG RX5 باعت عدد 1919 سيارة8- السيارة ام جي MG 6 باعت عدد 1436 سيارة9- السيارة ام جي اتش اس MG HS باعت عدد 1337 سيارة10- السيارة بريليانس brilliance v6 باعت عدد 409 سيارة .