أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

الإمبراطور الصيني لا يزال الأكثر ربحا في سوق صناعة السيارات العالمي, حتي شركة جيلي الصينية قامت بشراء عدة شركات سيارات عالمية آخرها فولفو , و قامت أيضا بشراء حصة لها في مرسيدس بنز الألمانية وفي هذا السياق نعرض عليكم تقرير الاميك حول مبيعات السيارات الصينية في مصر.
أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك عن أكثر شركات السيارات الصينية تحقيقًا للمبيعات في مصر خلال عام 2020 ، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد المبيعات في مصر.
ترتيب السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر:
1- السيارة ام جي MG 5 باعت عدد 5792 سيارة
2- السيارة ام جي زد اكس MG ZS باعت عدد 4711 سيارة
3- السيارة شيري أريزو chery arrizo 5 باعت عدد 4559 سيارة
4- السيارة بي واي دي BYD F3 باعت عدد 4090 سيارة
5- السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo باعت عدد 3056 سيارة
6- السيارة شيري تيجو 7 chery tiggo باعت عدد 2162 سيارة
7- السيارة ام جي ار اكس MG RX5 باعت عدد 1919 سيارة
8- السيارة ام جي MG 6 باعت عدد 1436 سيارة
9- السيارة ام جي اتش اس MG HS باعت عدد 1337 سيارة
10- السيارة بريليانس brilliance v6 باعت عدد 409 سيارة .