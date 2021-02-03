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وزيرة الصحة تكشف أعراض لقاحات كورونا.. والبديل الأقوى للوقاية من الفيروس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:23 م
وزيرة الصحة، الدكتورة
وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد
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هاجر إبراهيم
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن اللقاح الذي تعمل عليه مصر هو اللقاح الذى يتم عمل تجارب سريرية عليه، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى أعراض غير متوقعة فى اللقاحات، بل فقط وجود ارتفاع فى درجات الحرارة أو ألم في الذراع نتيجة الحقن.

وأضافت "هالة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة الإشغال فى مستشفيات العزل لم تزيد عن 30% فى التنفس الصناعي، موضحة أن هناك إنخفاض شديد فى استخدام الأسرة الخاصة بالعناية المركزة، كما أنه لا يوجد أى مشاكل أو نقص فى الأكسجين.

ووجهت للمواطنين نصائح بشأن كورونا، قائلة: "الكمامة هى أقوى بكثير من أى لقاح، حيث أن اللقاح لن يغنى عنها"، متابعا أن غشل الديني والكمامة هم أقوى لقاح للبشرية.




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