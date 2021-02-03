السيسي ينهي معاناة أسرة بدوية عاشت 30 عاما بدون هوية ولا أوراق ثبوتية.. شاهد

بدون هوية ولا جنسية لمدة 30 عاما، و تتكون الأسرة من 25 ابنا وحفيدا، واخيرا تحقق حلم اسرة الشيخ هليل بمدينة دهب وأصبحت الجنسية والهوية وشهادات الميلاد في ايدهم بأوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بعد أن عرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مشكلتهم. عاشت أسرة كبيرة،وذلك بعد أن عرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مشكلتهم.





عائلة الشيخ هليل التي كانت بدون جنسية مصرية تم اليوم الاربعاء، استخراج شهادات ميلاد مصرية لهم ورقم قومي وبطاقات مصرية بعد ٣٠ عامًا كانوا بدون هوية "غير معينين الجنسية".





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وافق على منح الجنسية للأسرة المصرية و تم استخراج كافة الأوراق والمستندات الدالة على ذلك ويستطيعون الآن ممارسة حياتهم الطبيعية مثلهم مثل أي مواطن مصري.





وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد التقي بالأسرة عدة مرات ووجه جميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات لاستخراج جميع الأوراق الثبوتية لهم مقدمًا كل الدعم لهم.





وقدم مشايخ و عواقل جنوب سيناء وأسرة الشيخ هليل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لحل مشكلة اسرة الشيخ هليل الذين ظلوا أكثر من ثلاثة عقود بدون هوية .





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