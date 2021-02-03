إغلاق 4 منشآت و75 غرامة لعدم ارتداء الكمامة وضبط 110 حالات إشغال بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برفقة رجب عبد الرازق رئيس حى الجمرك، حملة مكبرة بنطاق الحي للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا

توجهت الحملة إلى شارع رأس التين - مساكن صف الضباط، والسيد محمد كريم، والبوصيري، وفهمي الناضوري، تم المرور على المحال التجارية، والكافيتريات، ومحلات الجزارة، وتم إعدام مواد غذائية متنوعة وذلك لسوء التخزين وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، والتحفظ على بعض المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتم تحرير عدد ٤٠ محضرا متنوعا، وعدد ٩ إنذارات.





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شارك فى الحملة ممثلون من ( الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، إدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.





يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بنطاق أحياء الثغر.

وأسفرت الحملة على إغلاق عدد ٤ منشآت ( ٣ كافيه - ١ محل جزارة) لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحصيل عدد ٧٥ غرامة لعدم ارتداء الكمامات، وضبط عدد ١١٠ حالات من الإشغال التى تعوق حركة الطريق العام.وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات التعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.