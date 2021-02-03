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برلمان

وزير الكهرباء: الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أى أجهزة كهربائية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:57 م
الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أي أجهزة كهربائية بسبب أعطال الكهرباء وانقطاع التيار أو تذبذب الجهد الكهربي بالمنازل ولدينا أجهزة بالوزارة لتسجيل هذه الأوضاع.

و أكد " شاكر " خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب علي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلًا: كنت مستاء ولا أزال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء في عدد من القري.. وبقول لهم عايز أبعد واحد في القرية يحصل علي نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفضل مكان لها، وإلا فأننا لا نؤدي عملنا الحقيقي.

وأضاف  الوزير أن هناك توصيلات جديدة للكهرباء بالقرى حيث كانت توصل إليها وإذا تم قطع كهرباء عن قرية يتم انقطاعها عن باقي القرى والتوصيلات الجديدة تحل هذه المشكلة وتفصل كل قرية وهناك 70 مليارا مرصودة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال شاكر، إنه لن يتخيل أحد حجم المنصرف علي تطوير أفرع القطاع المختلفة، مشيرًا إلي أن المنصرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالي ستقدر بنحو 36 مليار جنية، وتم الاستلاف من البنوك المصرية مبلغ قدرة 20 مليار جنية.

وأضاف شاكر، إلي الدور التي قامت به الحكومة لدعم القطاعات المتضررة لاسيما مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها قطاع السياحية، بقوله : مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويله من الزمن

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