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برلمان

وزير الإسكان: 98 مليار جنيه حجم إنفاق مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:36 م
وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العامة، إن حجم ما تم انفاقه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 60 مليار جنيه. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء وزير الإسكان والمرافق العامة الدكتور عاصم الجزار، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأشار الجزار، إلي جهود التكامل مع خطة الدولة في تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والقومية ورفع شبكة الطرق العامة القائمة حيث ساهمت الوزارة خلال الفترة 2015- 2020 في إنشاء رفع كفاءة الطرق 2900 كم بتكلفة 27 مليار جنيه.

وبالنسبة لمدينة العلمين الجديدة، أكد وزير الإسكان والمرافق العامة، انه بلغ حجم الانفاق نحو 38 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية منها وحدات إسكان متميز ، و ممشي سياحي وشبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، وجار أعمال التشطيب لوحدات 15 برجا سكنيا، فضلا عن أنه جار الانتهاء من منطقة وسط المدينة بواقع 1320 وحدة ومنطقة ترفيهية.  

ووجه وزير الإسكان، الدعوة إلي أعضاء مجلس النواب لرؤية الإنجازات المحققة علي أرض الواقع، والتي تؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح.
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