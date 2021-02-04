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مرأة

طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:01 ص
كوكيز
كوكيز
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نهى هجرس
الكوكيز من الحلويات التي تحتوي على مذاق خاص، ويمكن إضافة العديد من الحشوات المختلفة لها، ونقدم لكم طريقة عمل الكوكيز بمربى المانجو للشيف الشربيني

مقادير كوكيز بمربى المانجو
2 كوب دقيق
بيضة
200 جرام زبدة
نصف كوب سكر 1
كوب بندق مطحون
فانيلا
مربى مانجو  للتزيين

طريقة تحضير كوكيز بمربى المانجو:
* توضع كل المكونات في العجانة وتعجن جيدا. 

* يفضل أن ترتاح العجينة نصف ساعة في الثلاجة. 

* ثم تشكل العجينة دائرية شكل الكوكيز ثم تخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج. 

* ثم تزين بمربى مانجو مرع رشة بندق مجروش. 

* وتقدم
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