تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كوكيز للأطفال بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ،يجعل جميع الأطفال يقبل على تناوله .
مقادير كوكيز للأطفال
2 بيضة
100 جرام سكر
125 مل زبدة مذابة
1 باكو فانيليا
ملح
1 كوب شوكولاتة مبشورة او رقائق شوكولاتة
250 جرام دقيق منخول
1 باكو بيكنج بودر
شوكولاتة ملونة للتزيين
طريقة تحضير كوكيز للأطفال
* ثم تذوب الزبدة ثم تضاف الفانيلا ثم رشة ملح والدقيق
* ثم يضاف الشوكليت شبس والبيكنج بودر ونقلب جيدا
* ثم يشكل حسب الرغبة ثم تضاف الشوكولاتة الملونة ثم يدخل الفرن على ورق زبدة على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ويترك حتى يبرد ويقدم