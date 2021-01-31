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طريقة عمل كوكيز للأطفال

الأحد 31/يناير/2021 - 05:02 ص
كوكيز للأطفال
كوكيز للأطفال
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كوكيز للأطفال بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ،يجعل جميع الأطفال يقبل على تناوله .
  
مقادير كوكيز للأطفال

2 بيضة 
100 جرام سكر 
125 مل زبدة مذابة 
1 باكو فانيليا 
ملح 
1 كوب شوكولاتة مبشورة  او رقائق شوكولاتة
250 جرام دقيق منخول 
1 باكو بيكنج بودر 
شوكولاتة ملونة  للتزيين

طريقة تحضير كوكيز للأطفال


* ثم تذوب الزبدة ثم تضاف الفانيلا ثم رشة ملح والدقيق

* ثم يضاف الشوكليت شبس والبيكنج بودر ونقلب جيدا

* ثم يشكل حسب الرغبة ثم تضاف الشوكولاتة الملونة ثم يدخل الفرن على ورق زبدة على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ويترك حتى يبرد ويقدم
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