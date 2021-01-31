تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كوكيز للأطفال بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ،يجعل جميع الأطفال يقبل على تناوله .

مقادير كوكيز للأطفال





2 بيضة

100 جرام سكر

125 مل زبدة مذابة

1 باكو فانيليا

ملح

250 جرام دقيق منخول

1 باكو بيكنج بودر

شوكولاتة ملونة للتزيين





طريقة تحضير كوكيز للأطفال









* ثم تذوب الزبدة ثم تضاف الفانيلا ثم رشة ملح والدقيق





* ثم يضاف الشوكليت شبس والبيكنج بودر ونقلب جيدا



