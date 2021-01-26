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مرأة

بالزبدة.. طريقة عمل كوكيز الشوفان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:47 م
طريقة عمل كوكيز الشوفان
طريقة عمل كوكيز الشوفان
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آية التيجي
هناك العديد من طريقة عمل كوكيز الشوفان باستخدام الزبدة، وهي احد وصفات المطبخ الغربي، ويمكن تقديمها في المنزل بطريقة مختلفة وغير مكلفة، وتقديمها مع الحليب للاطفال او خلال الفطور لمن يتبعون حمية غذائية صحية ولكن عليهم حسابها من ضمن سعراتها.

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الخبز : 12 دقيقة
تكفي لـ : 7 اشخاص

وقدمت الشيف ليلى فتح الله، طريقة عمل كوكيز الشوفان بالزبدة، والتي يمكن تقديمها بمكونات بسيطة من منزلك، وهي ايضا وصفة مناسبة لمحبي التفنن بعالم الحلويات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كوكيز الشوفان

مقادير طريقة عمل كوكيز الشوفان :

الزبدة
السكر الأسمر
حبة بيض مخفوقة
الفانيلا السائلة
الشوفان
الطحين
ملح
بايكينج باودر
بايكينج صودا

طريقة عمل كوكيز الشوفان 

1- في صحن ضعي الزبدة والسكر الأسمر ثم اخلطيهم بالمضرب الكهربائي.

2-  أضيفي عليهم حبة بيض مخفوقة، الفانيلا السائلة، زبدة اللوتس وأعيدي الخلط.

3- في صحن آخر اخلطي المواد الجافة مع بعض (الشوفان، الطحين، ملح، بايكينج باودر، بايكينج صودا) مع التقليب.

4- اسكبي المزيج الجاف على المزيج السائل بالتدريج مع التقليب جيدًا حتى الحصول على قوام العجين المناسب.

5- شكلي الكوكيز وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

6- أدخلي كوكيز الشوفان الفرن لمدة 12 دقيقة.
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