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أخبار العالم

10 ملايين مواطن بريطاني يحصلون على لقاحات كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:08 م
التلقيح في بريطانيا
التلقيح في بريطانيا
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شريف سيد
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، حصول 10 ملايين مواطن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


وكتب جونسون في تغريدة على تويتر: "من الرائع أن 10 ملايين مواطن في المملكة المتحدة حصلوا على أول جرعة من اللقاح". 


وأضاف: "شكرا جزيلا لكل شخص ساعد في جعل هذا الأمر ممكنا". 


ومن ناحية أخرى، أظهرت دراسة جديدة فاعلية لقاح شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، في إبطاء انتقال الفيروس إلى الشخص، إضافةً إلى حماية الذين يحصلون عليه. 


وأشارت الدراسة، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن لقاح أسترازينيكا يمكن أن يمنع انتقال العدوى بنسبة الثلثين. 


كما أضافت الدراسة، أن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أن تساعد في حماية الشخص من الإصابة بالفيروس بنسبة 76%، عقب تناول اللقاح بـ 90 يوما. 


وأوضحت أن التأخير بين الجرعتين أثر بشكل آخر على فعالية اللقاح، حيث أدى التأخير بين الجرعتين لمدة 3 أشهر إلى فعالية بنسبة 82%، وفي حالة 6 أسابيع بين الجرعتين أصبح الانخفاض 55%. 


واحتفل "مات هانكوك"، وزير الصحة البريطاني، بهذه التقارير، مؤكدًا في حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"،  أن هذا اللقاح يساعد الجميع على الخروج من هذا الوباء.  
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