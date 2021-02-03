شاهد.. موسيماني: جاهزون لمواجهة الدحيل.. وسنقاتل لتحقيق أحلام جماهيرنا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالعودة من جديد للظهور في كأس العالم للأندية، من خلال قيادة النادي الأهلي بطل قارة إفريقيا.
وأوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس: «وصلنا إلى هنا لأننا أبطال قارة إفريقيا، ولدينا ثقة شديدة في أنفسنا ولاعبينا، ونتطلع إلى تحقيق أفضل مستويات في البطولة».
وأضاف: «لدينا روح وعزيمة ولن نخرج من ملعب المباراة إلا ونحن راضون تماما عما سنقدمه لجماهيرنا العظيمة في كل مكان، كما أننا نتطلع إلى إسعاد جماهيرنا التي تدعمنا بقوة في جميع المناسبات».
وأكد المدير الفني للأهلي أن فريقه يكن كامل الاحترام لفريق الدحيل القطري، خاصة أنه فريق قوي ويملك عناصر مميزة، كما أنه نجح في تحقيق لقب بطولة الدوري القطري، كما أنه سيلعب المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فضلًا عن كونه يمتلك لاعبين أجانب على أعلى مستوى.
وشدد موسيماني على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في الوقت الذي شدد فيه على ثقته في لاعبي الأهلي، وتعهد بتقديم أفضل ما يمكن لتحقيق طموحات الجماهير.