ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. موسيماني: جاهزون لمواجهة الدحيل.. وسنقاتل لتحقيق أحلام جماهيرنا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالعودة من جديد للظهور في كأس العالم للأندية، من خلال قيادة النادي الأهلي بطل قارة إفريقيا.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس: «وصلنا إلى هنا لأننا أبطال قارة إفريقيا، ولدينا ثقة شديدة في أنفسنا ولاعبينا، ونتطلع إلى تحقيق أفضل مستويات في البطولة».

وأضاف: «لدينا روح وعزيمة ولن نخرج من ملعب المباراة إلا ونحن راضون تماما عما سنقدمه لجماهيرنا العظيمة في كل مكان، كما أننا نتطلع إلى إسعاد جماهيرنا التي تدعمنا بقوة في جميع المناسبات».

وأكد المدير الفني للأهلي أن فريقه يكن كامل الاحترام لفريق الدحيل القطري، خاصة أنه فريق قوي ويملك عناصر مميزة، كما أنه نجح في تحقيق لقب بطولة الدوري القطري، كما أنه سيلعب المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فضلًا عن كونه يمتلك لاعبين أجانب على أعلى مستوى.

وشدد موسيماني على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في الوقت الذي شدد فيه على ثقته في لاعبي الأهلي، وتعهد بتقديم أفضل ما يمكن لتحقيق طموحات الجماهير.
شاهد.. موسيماني: جاهزون لمواجهة الدحيل.. وسنقاتل لتحقيق أحلام جماهيرنا
شاهد.. موسيماني: جاهزون لمواجهة الدحيل.. وسنقاتل لتحقيق أحلام جماهيرنا
شاهد.. موسيماني: جاهزون لمواجهة الدحيل.. وسنقاتل لتحقيق أحلام جماهيرنا
شاهد.. موسيماني: جاهزون لمواجهة الدحيل.. وسنقاتل لتحقيق أحلام جماهيرنا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا قبل المغادرة لـ الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية

الثقة والهدوء.. رسالة جوزيه لموسيماني ولاعبي الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا نخشى بطل أفريقيا وجماهيره.. نجم الدحيل يتحدى الأهلي قبل موقعة الخميس

صلاح محسن: روح الأهلي سلاحنا أمام الدحيل

عمرو السولية: نسعى لكتابة تاريخ مشرف في كأس العالم للأندية

الأهلي في المونديال.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة الدحيل

ترشيحاتنا

اقتحام عربة بـ ونش للمزلقان.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان"

حارس ليفربول: أكره مواجهة صلاح في التدريبات

بعد عودته إلى مرسى مطروح.. تطورات حالة علي حميدة الصحية

بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

أول تعليق من ابراهيم حسن بعد فوز الاتحاد السكندري على المقاصة

بسبب كورونا.. نداء عاجل من شرطة الشارقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة