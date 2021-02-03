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أخبار العالم

الأمور تخرج عن السيطرة.. تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة الكويتي بشأن كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:33 م
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي
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محمود نوفل
 
شدد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح علي ضرورة  التعامل بجدية وصبر دون ملل ازاء السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، مضيفا : لا سيما بعد زيادة أعداد الإصابات وظهور سلالات جديدة من الفيروس. 

وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في مؤتمر صحفي له، إن الكل يسمع عن زيادات أعداد الإصابات في العالم وظهور سلالات جديدة ونحن لسنا بمعزل عن العالم،

كما حذر وزير الصحة الكويتي من خروج الأمور عن السيطرة.

وأضاف وزير الصحة اننا مع الاسف الشديد نرى مظاهر التراخي وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، داعيا إلى تطبيق الاشتراطات بنفس الحماس في بداية التعامل مع أزمة الوباء.

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