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تعليم

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف موعد الامتحانات النظرية وكيفية إقامتها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:02 م
الدكتور سيد عبد القادر
الدكتور سيد عبد القادر - رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية
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أحمد الشاهد
كشف الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، عن موعد إجراء الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بالجامعة ، وكيفية إقامتها .

وقال "عبد القادر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه سيتم البدء في إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري .

وأوضح ، أنه سيتم الانتهاء منها خلال أول مارس المقبل ، منوهًا إلى أنه سيتم إجراء جميع الامتحانات حضوريا في مقر الجامعة ، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الشفوية والعملية .

وأكد أن الجامعة ستشدد على كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، والتأكيد على الالتزام بها سواء بالنسبة للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

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وتابع رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أنه سيتم تقسيم طلاب الفرق إلى مجموعات ، بحيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة ، منعا للتجمعات بينهم، كما أنه سيكون هناك تباعد بين كل طالب والآخر داخل قاعات الحضور ، وعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة بعد كل امتحان ، لأماكن تردد الطلاب وقاعات الامتحانات .
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