رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف موعد الامتحانات النظرية وكيفية إقامتها

كشف الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، عن موعد إجراء الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بالجامعة ، وكيفية إقامتها .





وقال "عبد القادر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه سيتم البدء في إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري .





وأوضح ، أنه سيتم الانتهاء منها خلال أول مارس المقبل ، منوهًا إلى أنه سيتم إجراء جميع الامتحانات حضوريا في مقر الجامعة ، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الشفوية والعملية .





وأكد أن الجامعة ستشدد على كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، والتأكيد على الالتزام بها سواء بالنسبة للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .





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