الصحة تكشف عن نسبة الإشغال في مستشفيات العزل بعد انخفاض إصابات كورونا..فيديو

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة الطوارئ والرعاية العاجلة ان الخطة التي قامت بوضعها وزيرة الصحة تهدف إلى تطعيم 100 % من جميع أطباء مصر وليس أطباء العزل فقط مؤكدا أن الوزارة بدأت تطعيم اطباء مستشفيات العزل ويليها العاملين بمستشفي الحميات والصدر.





وأضاف شريف وديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى" ، أن وزيرة الصحة اتاحت تسجيل جميع الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصة لتلقي تطعيم كورونا لافتا الى ان الوزارة انتهت من تطعيم جميع الأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل وتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.





واوضح شريف وديع ، أن إجمالي اسرّة العزل في جميع مستشفيات مصر 2553 سريرا والان هناك 623 مريضا محجوزون وهناك 1930 سريرا خالية ونسبة الإشغال 25% .





وتابع: نسبة إشغال اسرة الرعاية المركزة 45% والمرضى الذين يحتاجون إلى تنفس صناعي نسبتهم تصل الي 32% . إشغالوالمرضىالذينإلى