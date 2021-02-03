ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة تكشف عن نسبة الإشغال في مستشفيات العزل بعد انخفاض إصابات كورونا..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:04 م
الرعاية المركزة
الرعاية المركزة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة الطوارئ والرعاية العاجلة ان الخطة التي قامت بوضعها وزيرة الصحة تهدف إلى تطعيم 100 % من جميع أطباء مصر وليس أطباء العزل فقط مؤكدا أن الوزارة بدأت تطعيم اطباء مستشفيات العزل ويليها العاملين بمستشفي الحميات والصدر.

وأضاف شريف وديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى" ، أن وزيرة الصحة اتاحت تسجيل جميع الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصة لتلقي تطعيم كورونا لافتا الى ان الوزارة انتهت من تطعيم جميع الأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل وتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

واوضح شريف وديع ، أن إجمالي اسرّة العزل في جميع مستشفيات مصر 2553 سريرا والان هناك 623 مريضا  محجوزون وهناك 1930 سريرا خالية ونسبة الإشغال 25% .

وتابع: نسبة إشغال اسرة الرعاية المركزة  45% والمرضى الذين يحتاجون إلى تنفس صناعي نسبتهم تصل الي 32% .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تستعرض موقف مواجهة كورونا وتؤكد: 76% من الأسرّة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة

مستشار وزيرة الصحة تعلن بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا الأسبوع المقبل.. فيديو

الصحة: الدولة المصرية وفرت مراكز تطعيم فى 27 محافظة لتناول لقاحات كورونا

"الصحة" توضح سبب زيادة نسبة الأطباء المتقدمين للحصول على اللقاح

100 % منهم.. هالة زايد تكشف عن مفاجأة خلال الساعات المقبلة

وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن علاج وتحاليل كورونا .. وتؤكد : انفراجة قوية في توفير لقاحات الفيروس قريبا

ترشيحاتنا

بيان مهم من الخطوط القطرية بشأن الرحلات الجوية مع السعودية

أحمد موسى: الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في هذا الموعد.. فيديو

3000 شخص يريدون توظيفه .. ياباني يتقاضي المال مقابل تناول الطعام واللعب

ليفربول ضد برايتون.. محمد صلاح أساسيا وغياب أليسون وماني

إثيوبيا تعلن إحباط هجومين على سفارة الإمارات في أديس أبابا والسودان

وزير الاتصالات يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص الإنترنت في المحافظات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاص الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لتناول الصنوبر

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح