أخبار التوك شو .. رئيس مدينة القوصية يكشف تفاصيل حادث قطار أسوان.. وليد سليمان يقاضي مذيعا شهيرا.. والأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين

أكدت هويدا الشافعي رئيس مدبنة القوصية بأسيوط أن حادث قطار القادم من أسوان عند مزلقان أسيوط واصطدم بونش لحظة عبوره عكس الإتجاه ولكن الفرامل تعطلت عن الونش مما أدى إلى إصطدامه بالقطار.





وأضافت الشافعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أن القطار عند اصطدامه بالونش قام القطار بدفعه لمدة 2 كم وتسببت في وفاه السائق والمساعد



وليد سليمان يقاضي مذيعا شهيرا

قال علاء عزت، الناقد الرياضى بالأهرام، إن لاعب النادي الأهلى وليد سليمان رفع قضية ضد مذيع مصري نشر أخبارا كاذبة عنه، معلقًا "المذيع ده قال إن وليد تم استبعاده من البطولة بسبب المنشطات، وكتب ده على صفحته الشخصية".

وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواقع والقنوات القطرية استغلت هذه الشائعة وظلوا يتحدثون عنها.



مصر للطيران: رحلات العودة مستمرة ولم تتوقف من السعودية لمصر

قال الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، إن مصر للطيران تبدأ في تيسير رحلات جوية للمملكة العربية السعودية لعودة المصريين الراغبين، مضيفا ان رحلات العودة مستمرة ولم تتوقف.





أمطار لدرجة السيول..الأرصاد: مصر تشهد تغيرا مناخيا من الغد

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد فترة من حالة التقلبات الجوية، معقبا: شهدنا ارتفاعا لدرجات الحرارة خلال 72 الماضية ولكن هذا تقلب طبيعي خلال فصل الشتاء، منوها أن الهيئة أصدرت بيانا فيما يخص التقلبات التي تشهدها البلاد اليوم وغدا وبعد غد.

وأكمل "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بمجرد غياب أشعة الشمس بدأت درجات الحرارة في الانخفاض وتكون سحب منخفضة ومتوسطة صاحبه سقوط للأمطار منها المتوسط والغذير، معقبا: من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة زيادة رقعة الأمطار. وتابع زكريا في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن السبب لكل هذه الأمور ووقف الطيران في المملكة يعود لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الأمر متوقع لفترة معينة.



المنشطات تهدد مسيرة الأهلي في قطر قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

قال الناقد الرياضي، علاء عزت، الناقد الرياضي بالأهرام، إنه تحدث إلى لاعب الأهلي وليد سليمان بشأن الدعوى القضائية ضد أحد الإعلاميين.





الطموح راح فين.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي

قال الإعلامى أحمد موسى، إن النادي الأهلى متصدر "تويتر"، وذلك قبل لقائه المرتقب غدًا ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى قطر.





مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل غدا.. فيديو

قال علاء عزت، الناقد الرياضى بالأهرام، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استقر علي التشكيل الأساسي الذي سيواجه به الدحيل القطري غدا.





الصحة: لا يفضل أخذ لقاح أسترازينيكا للأكبر من 65 عاما.. فيديو

قالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا نوع من الفيروسات قابلة للتحور عند الانتقال من إنسان لاخر والطفرات امر متوقع وغير جديد، والتحور في سلالات الفيروسات قد يكون شيئا أفضل او أسوأ.





بشرى سارة.. القومي للبحوث: نعمل على إنتاج لقاحين لمواجهة كورونا..فيديو

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري بالمركز القومي للبحوث، إن مصر بدأت مبكرا في العمل على إنتاج لقاح كورونا.





الإزالة وجوبية.. النيابة الإدارية تكشف تطورات ازمة عقار فيصل المحترق.. فيديو

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الدولة المصرية تطبق إجراءات حاسمة تجاه البناء المخالف، وظاهرة البناء المخالف تعتبر ظاهرة تراكمية.

وأضاف محمد سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أنه تم بناء عقار فيصل المحترق في عام 2013 وفي هذه الفترة كانت الدولة تستعيد عافيتها نتيجة الأحداث التي مرت بها. وأضاف «على» خلال لقاء عبر تطبيق زووم مع برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أن نعمل حاليا على إنتاج لقاحين لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أننا نسعي للحصول علي الموافقات من هيئة الدواء لإنتاج لقاح كورونا. وأضافت "عاصم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" التحورات في فيروس كورونا تقدر بالمئات ولكنها تحورات بسيطة". وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن موسيماني تحدث مع اللاعبين عن إمكانية التسجيل خلال أول ربع ساعة في المباراة غدا. وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأهلى يتصدر، والجميع يتمنى تفوق الأهلى على الدحيل القطري. وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "أحد الإعلاميين كتب علي مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم استبعاد وليد سليمان من البطولة خوفا من المنشطات"، معقبا "سألت وليد هل رفعت دعوى قضائية.. قال لي بالفعل رفعت دعوى قضائية ضده".

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :