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فن

بسبب تماسيح النيل.. بدرية طلبة: أنا عايزة أخلف.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:53 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة بدرية طلبة عن دورها فى فيلم "تماسيح النيل" والذى تقوم حاليا بتصويره مع مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا. 

وقالت بدرية فى لقاء مع برنامج "إنسايدر بالعربى": "إن مشاركتها فى الفيلم مع هذه المجموعة من النجوم الكوميديانات امر ايجابى خاصة ان العمل مليء بالأحداث المختلفة. 

وأضافت بدرية: "لا ارغب في كشف كافة تفاصيل الدور ولكن كل ما يمكن قوله هو ان دورى سيدة ترغب فى الانجاب فقط وليس لها علاقة بحالات النصب التى يشهدها العمل".

وظهر مع الفنانة بدرية طلبة في الفيديو الفنان الكوميدي محمد ثروت الذى يقدم شخصية نصاب في العمل. 

ويشارك في بطولة فيلك "تماسيح النيل" كل من مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وبدرية طلبة ومحمد ثروت وويزو والفيلم اخراج سامح عبد العزيز.   
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