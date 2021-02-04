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أخبار العالم

بايدن يرشح السفير الأسبق لدى روسيا لمنصب مدير الـCIA

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن رشح رسميا الدبلوماسي السابق ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

تم الإعلان عن نية بايدن تسمية بيرنز مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية في 11 يناير الماضي.

وبعد الترشيح الرسمي، من المقرر أن تحدد اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ تاريخا لعقد جلسة الاستماع، التي سيرد فيها المرشح للمنصب على أسئلة المشرعين. وفي وقت لاحق سيوصوت المجلس على تعيينه في المنصب.

وجدير بالذكر أن ويليام بيرنز دبلوماسي مخضرم، عمل في وزارة الخارجية الأمريكية خلال 33 عاما وهو مختص بشؤون روسيا والشرق الأوسط.

وكان بيرنز نائبا لوزير الخارجية الأمريكي خلال الفترة بين 2011 و2014.

وقبل ذلك كان سفيرا لدى روسيا في 2005 – 2008 ومساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في 2001 – 2005، وسفيرا في الأردن منذ 1998 وحتى 2001.

ومنذ تركه الخدمة الدبلوماسية في عام 2014 يترأس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
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