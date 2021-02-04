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تعليم

عميد آثار القاهرة: تسكين الطلاب بالمدن الجامعية يبدأ 17 فبراير

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:59 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد تسكين الطلاب فى المدن الجامعية من جديد. 

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إنه سيتم تسكين الطلاب فى المدن الجامعية بداية من يوم الأربعاء 17 من فبراير الجارى، وفقًا لإجراءات احترازية مشددة من إدارة الكلية، كما يتم تعقيم وتطهير المدن الجامعية بشكل كامل استعدادا لقبول الطلاب من جديد خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

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كما أوضح "رجب"، أنه سيتم إجراء الامتحانات بالكلية بدءا من يوم 20 من الشهر الجاري، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة اليوم.

وأشار إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم.

وأضاف عميد الكلية قائلاً أن امتحانات الفصل الدراسى الاول حضورياً بالكلية بنظام البابل شيت، وأنه تم وضع جداول الامتحانات خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " بالإضافة الى وضعها على الموقع الرسمى للكلية. 
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