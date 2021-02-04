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تعليم

رئيس جامعة العريش استخدام نظام الهجين في التعليم خلال العام الدراسي الحالي

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:39 ص
رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش
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احمد صالح

استعدت كليات جامعة العريش محافظة شمال سيناء، لعودة الدراسة عقب إجازة نصف العام الدراسي الجامعي 2021م، بالقرارات الصادرة عن وزارة  التعليم العالي، والمجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.


وقال  الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا،  كما تم  تجهيز البوابات لتنظيم دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتعقيم ورش المبانى والمدرجات والمكاتب والمعامل ومباني المدن الجامعية الخاصة بالبنين والبنات ، واستراحات أعضاء هيئة التدريس،  وكافة المنشآت داخل الحرم الجامعى والمباني المتواجدة خارج الحرم.


وعن نظام التعليم خلال المرحلة المقبلة من العام الجامعي الحالي ،  أكد الدكتور سعيد لافي، انه  تم إعداد وتجهيز جميع كليات الجامعة لمنظومة التعليم الجديدة ، وفق نظام" التعليم الهجين" طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى ظل استمرار جائحة كورونا.. وذلك بتوفير البنية التحتية التكنولوجية كأساس لتطبيق هذا النظام الجديد.


واشار الي أنه قد تم بالفعل اعداد وتأهيل الطواقم الفنية اللازمة للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة تمشيا مع المنظومة الجديدة للتعليم  فى ظل هذا النظام .

 أما بالنسبة لمناقشات رسائل الماجيستير والدكتوراه يتم استكمل إجراءات مناقشة الرسائل التي تم تشكيل لجان مناقشة لها في ضوء ضوابط محددة أهمها اقتصار الحضور على الباحث ولجنة المناقشة والحكم وثلاثة أو أربعة من أقارب الباحث على أقصى تقدير.


وأكد رئيس  الجامعة ، علي  أنه فى إطار الاستعداد لاستئناف الدراسة، فقد أصدر تعليماته لإستقبال الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية اعتبارًا من من يوم الثلاثاء الموافق 16 فيراير الجارى بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنشآت المدن الجامعية من غرف وقاعات ومطاعم وغيرها واستمرار المتابعة الدورية لها حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب .

ومن جهة أخرى..قررت إدارة  جامعة العريش محافظة شمال سيناء، تحديد  يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير الجارى ٢٠٢١م ،موعدا  لبدء تفعيل بروتوكول التعاون السابق توقيعه بشأن تدريب الأئمة والواعظات بمحافظة شمال سيناء .


وأكد الدكتور سعيد عبد الله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش ان  الدورات التدريبية للأئمة والواعظات،ستنطلق فى مبنى المدرجات بالحرم الجامعى بضاحية السلام بالعريش اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير الجارى، مشيرًا الى ان   الدورات  ستبدأ بالقاء محاضرات فى اللغة العربية وآدابها  من كلية الآداب وكلية التربية بالجامعة والتي سيلقيها كل من : الدكتور عامر صلاح شلقامى أستاذ النحو والصرف فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتور عصام الدين أبو زلال أستاذ علوم اللغة العربية فى كلية الآداب بالجامعة، على أن تتلوها محاضرات أخرى فى باقى المجالات طبقا للبروتوكول  .
 

و قد تم توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة العريش والأوقاف الأسبوع الماضى لتدريب الأئمة والواعظات بالجامعة فى مجالات: اللغة العربية وآدابها (النحو والبلاغة والأساليب الأدبية)، الإرشاد النفسى، علم الاجتماع، والمهارات إعلامية.. على أن يتم التدريب بمقر الكليات المتنوعة على يد أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى هذه المجالات.. حيث وقع البروتوكول عن جامعة العريش الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش (مثلا عن الجامعة)، والدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام الأوقاف بشمال سيناء (ممثلًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف) .

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