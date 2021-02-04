إحصائيات وأرقام كأس العالم للأندية.. ريال مدريد ملك البطولة.. وشبح الأكثر خسارة يطارد الأهلي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ17، من بطولة كأس العالم للأندية في قطر، حيث تبدأ بمواجهتين مساء اليوم الخميس، تجمعان الدحيل القطري مع الأهلي المصري، وتيجريس أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.





وقبل انطلاق مبارات الليلة، نستعرض لكم في السطور التالية، بعض الإحصائيات عن الفرق الأكثر فوزًا والأكثر خسارة في تاريخ البطولة:





الأكثر فوزًا

يعد نادي ريال مدريد الإسباني، هو الفريق الأكثر فوزًا بالمباريات على مدار تاريخ مسابقة كأس العالم للأندية منذ نشأتها في عام 2000.





واستطاع النادي الملكي أن يشارك في مونديال الأندية في 5 نسخ عبر التاريخ أعوام (2000، 2014، 2016، 2017 و2018).





وخلال مسيرته، لعب ريال مدريد 12 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات بينما تعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة، سجل فيهم 31 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.





واحتل الميرينجي المركز الرابع في أول مشاركة له بعام 2000، بينما تمكن من الفوز باللقب 4 مرات في 2014 و2016 و2017 و2018، ليصبح أكثر نادي تتويجًا بمونديال الأندية.





الأكثر خسارة





وفي المقابل، يعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي هو الفريق صاحب أكبر عدد من الهزائم في تاريخ المسابقة، حيث تلقى أوكلاند 10 هزائم من 15 مباراة لعبها عبر تاريخ البطولة.





ويعد أوكلاند هو أكثر فريق شارك في مونديال الأندية، حيث شارك في 9 نسخ، ولم يحقق اللقب أبدًا، بينما يعد أفضل ما وصل له الفريق النيوزيلاندي هو المركز الثالث، والذي حصل عليه في نسخة 2014 وفاز بالميدالية البرونزية.









وشارك أوكلاند في 15 مباراة بكأس العالم للأندية، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين بينما خسر 10 مباريات، سجل خلالهم 9 أهداف واستقبلت شباكه 22 هدفا.





ويعد فريق الأهلي المصري هو ثاني الفرق الأكثر تعرضًا لخسارة المباريات بالبطولة عبر تاريخها، حيث تلقى الأهلي 9 هزائم خلال 12 مباراة لعبها في 5 نسخ سابقة.





ويسعى الأهلي في النسخة الحالية لتخطي الدحيل القطري في مباراة الافتتاح مساء اليوم، من أجل بلوغ نصف النهائي ومواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وكذلك لتجنب مقعد أوكلاند المنبوذ، بالتساوي معه في الأكثر خسارة بالمونديال.