السيطرة على حريق هائل بجنوب الأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بجنوب الأقصر، في السيطرة على حريق هائل نشب في زراعات النخيل بقرية المساوية بمركز إسنا .





وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل وخراطيم ماكينات الري بقطعة أرض.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.





وتبين أن الحريق تسبب في تفحم ٦ أشجار نخيل مثمرة و٢ ماكينة ري المياه للأراضي والزراعات ملك عدد من أهالي القرية دون أي مصابين أو خسائر في الأرواح.



