ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الفائدة بالبنوك.. اليوم أول قرارات لجنة سياسات البنك المركزي

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:15 ص
سعر الفائدة بالبنوك
سعر الفائدة بالبنوك
Advertisements
محمد يحيى
تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، برئاسة محافظ البنك طارق عامر؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية وذلك في أول اجتماع لها خلال العام الميلادي الجديد.

وكان البنك المركزي المصري في 24 ديسمبر الماضي، قد ثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك، بدون أي تغيير، ليصل .سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

اقرأ أيضا:

وتستهدف لجنة السياسات النقدية لعقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام 2021 الجديد، سيكون أولها الخميس المقبل، ثانيها 18 مارس المقبل، وثالثها في 29 إبريل من نفس العام، أما الاجتماع الرابع فسيكون في 17 يونيو 2021.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس في 5 أغسطس من العام الجاري  والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم..حسم أسعار الفائدة وتوقعات بالتثبيت

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5% للإيداع و9.25% للإقراض

الخميس المقبل.. أول اجتماعات لـ السياسات النقدية.. وتوقعات بتخفيض محدود

طرح سندات خزانة ومساندة الاقتصاد خلال كورونا.. أسباب أمام البنك المركزي لحسم سعر الفائدة الخميس المقبل.. وخبراء ينقسمون حول القرار

ترشيحاتنا

هيدي كرم تستعيد مراحل حياتها وتعلق: معقولة الزمن بيعمل فينا كده

حسام غالي: أرفض بدء الأهلي بالشحات أمام الدحيل.. ومعلول وطاهر وأفشة يصنعون الفارق

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

أخبار التوك شو .. أمطار لدرجة السيول .. الأرصاد: مصر تشهد تغيرا مناخيا من الغد وأحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تدفعنا لإلغاء الموسم.. ولا يوجد سند رسمي لتصميم لوجو الدوري

أشهر سيارة الـ SUV كوري.. سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2012

Advertisements

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك