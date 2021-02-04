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حوادث

السجن عامين لقاتل شقيقه بالشرقية خلال مشاجرة بين المجني عليه وشقيقتهم

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:51 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار ياسر سنجاب، في جلستها المنعقدة أمس، حكمها بمعاقبة مهندس قتل شقيقه الأصغر الطالب بكلية الطب طعنا بالسكين، بالحبس عامين مع الشغل.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى أولاد صقر  بوصول "عماد.أ" 23 سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب مصابا بطعنة نافذة فى القلب ولفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة شقيق المجنى عليه الأكبر "حسين أ" 25 سنة مهندس، وأن المجنى عليه افتعل المشكلة دون مبرر.

 

وتبين من التحريات انه وقت وقوع الحادث حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيقته الكبرى "ع" طبيبة 29 عاما، تطورت الي مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بتهديدها بسكين، فتعالت صرخاتها، واستغاثت بشقيقها الأكبر الذي هرول لنجدتها والتقاط السكين من يده، وقام بطعنه عدة طعنات فى صدره.

 

تم ضبط المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 8935 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة أولاد صقر والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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