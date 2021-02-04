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رياضة

الدوري السعودي.. الهلال يسعى لتجاوز أحزانه أمام أبها

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:18 ص
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
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محمد السعيد
يستضيف فريق الهلال نظيره أبها، اليوم الخميس، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من بطولة الدوري السعودي.

ويسعى فريق الهلال السعودي لتجاوز أحزان السوبر، بالفوز على أبها في مباراة اليوم، واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويقدم الهلال نتائج كارثية في الفترة الأخيرة، حيث خسر كأس السوبر السعودي السبت الماضي بعد الهزيمة أمام النصر 3 - 0، بينما فقد 10 نقاط في آخر 6 مباريات بمسابقة الدوري.

في المقابل يطمح أبها في تقديم نتيجة إيجابية أمام الزعيم، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

ويحتل الهلال وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي 30 نقطة، خلف الشباب المتصدر بـ 32 نقطة، بينما يتواجد أونال في المركز العاشر بـ 21 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، العين مع الاتفاق، الاتحاد مع الفتح، والنصر مع التعاون.
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