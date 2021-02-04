ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعدام 445 كيلو اغذية فاسدة و90 لتر زيوت محروقة بحملة بالدقهلية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة شملت مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق  للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

حيث تم المرور اليوم على 6 منشآت غذائية بمدينة المنصورة بناحية بوابة توشكى بحي الجامعة. 

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة .
فيما أسفرت الحملة عن اعدام 445 كيلو اغذية متنوعة فاسدة  و90 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية شملت 130 كيلو لحوم مصنعة  سجق  وبرجر  وسوسيس و80 كيلو دجاج طازج  و20 كيلو دجاج مطهي  و40 كيلو أرز مطهي  و30  كيلو مكرونة مطهية  و30 كيلو كبدة طازج  و10 كيلو كوردن بلو و5 كيلو صوص ابيض  و10 كيلو عجينة طعمية  و5 كيلو كفتة  و25 كيلو ارز مطهي  و90 لتر زيت طعام محروق  و60 كيلو أواني طعام وتم سحب عدد 12 عينة للفحص و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 كما تم تحرير 19 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين وغلق 7 منشآت لوجود خطر داهم ولعدم وجود ترخيص.

 كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات  وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض،  مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة
إعدام 445 كيلو اغذية فاسدة و90 لتر زيوت محروقة بحملة بالدقهلية
إعدام 445 كيلو اغذية فاسدة و90 لتر زيوت محروقة بحملة بالدقهلية
إعدام 445 كيلو اغذية فاسدة و90 لتر زيوت محروقة بحملة بالدقهلية
إعدام 445 كيلو اغذية فاسدة و90 لتر زيوت محروقة بحملة بالدقهلية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط لحوم وأسماك فاسدة في حملة بالدقهلية

إعدام 300 كيلو مواد غذائية غير صالحة في المنصورة والتحفظ على 600 كيلو لحوم ودجاج وأسماك

المرور على 295 منشأة غذائية وإعدام 1562 كجم أغذية فاسدة بالدقهلية

قبل الأعياد.. إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة و120 لتر عصائر وزيوت بالدقهلية

ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وقرفة مطحونة غير صالحة في حملة تموينية بالمنصورة

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد زينة.. تعرف على عمرها الحقيقى وقصة حصولها على ليسانس الحقوق

انخفاض واضح.. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ... تعرف عليها

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

Advertisements

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك