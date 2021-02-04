إعدام 445 كيلو اغذية فاسدة و90 لتر زيوت محروقة بحملة بالدقهلية

حيث تم المرور اليوم على 6 منشآت غذائية بمدينة المنصورة بناحية بوابة توشكى بحي الجامعة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة .



فيما أسفرت الحملة عن اعدام 445 كيلو اغذية متنوعة فاسدة و90 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية شملت 130 كيلو لحوم مصنعة سجق وبرجر وسوسيس و80 كيلو دجاج طازج و20 كيلو دجاج مطهي و40 كيلو أرز مطهي و30 كيلو مكرونة مطهية و30 كيلو كبدة طازج و10 كيلو كوردن بلو و5 كيلو صوص ابيض و10 كيلو عجينة طعمية و5 كيلو كفتة و25 كيلو ارز مطهي و90 لتر زيت طعام محروق و60 كيلو أواني طعام وتم سحب عدد 12 عينة للفحص و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





كما تم تحرير 19 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين وغلق 7 منشآت لوجود خطر داهم ولعدم وجود ترخيص.



