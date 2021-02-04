بدء تلقيح الجميع.. إسرائيل تسجل 59 حالة وفاة و7.385 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 59 حالة وفاة، و7,385 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع الى 76,869 إصابة، بينهم 1,103 مريض بحالة الخطر، والوفيات 4,947 حالة.

وتبدأ إسرائيل اعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا للمواطنين من جيل 16 فما فوق، كما امرت وزارة الصحة الاسرائيلية صناديق المرضى بتركيز جهودها لإعطاء التطعيم للمواطنين في جيل 50 فما فوق والمواطنين المحصورين في منازلهم.





ويأتي القرار بإتاحة اللقاح للجميع على خلفية الانخفاض في عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الأيام الاخيرة، حيث حدد وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين هدفا بأن يتم تطعيم 250 ألف شخص يوميا من الجرعة الاولى والثانية.





ووفقا للمعطيات الواردة من وزارة الصحة فان 3.3 مواطن حتى الان حصلوا على الجرعة الأولى من التلقيح، وقرابة مليونين حصلوا على الجرعة الثانية، كما تلقى أمس 107 آلاف شخص في إسرائيل التلقيح، ونحو 57 الف منهم حصلوا على الجرعة الأولى، وتلقى الثلاثاء 100 ألف التطعيم، والاثنين 117 ألفا والأحد 137 ألفا.





ونشرت هيئة البث الرسمية "كان" معطيات أولية لتجربة قامت بها وزارة الصحة حول فاعلية لقاح "فايزر" ضد الطفرة البريطانية، والتي اظهرت نتائج إيحابية، وذكرت المعطيات أن جرعة واحدة من لقاح فايزر تعطي حماية 90% بعد 21 يوما.





وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 7,944 اصابة يومية بالفيروس وبلغت نسبة الفحوصات الايجابية 9.3%، من بينهم 1,085 حالة خطيرة، ويستعين 321 مصابا بأجهزة التنفس، كما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1,085 حالة، بينما عدد الحالات النشطة بلغ 74,615 حالة.



