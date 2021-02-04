ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني أبوريدة داعما الأهلي أمام الدحيل: أتمنى تشريفه للكرة المصرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:37 ص
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
Advertisements
يسري غازي
أعرب المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن أمنياته بالتوفيق للنادى الاهلي فى مباراته اليوم الخميس أمام نادى الدحيل القطرى.

ويلتقى مساء اليوم الخميس المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى فى افتتاحية مونديال الأندية.

وقال المهندس هاني أبوريدة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الدحيل و تشريف الكرة الافريقية والمصرية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للاندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة .

وأستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه  أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمد كهربا وطاهر محمد طاهر  ووالتر بواليا

وسوف يخضع بدر بانون لإختبار أخير صباح اليوم في ملعب صغير بالقرب من الفندق .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي في المونديال.. جمال الحاجي: الجماعية تعزز حظوظ المارد الأحمر أمام الدحيل

كشري: الأهلي يتفوق على بيراميدز في الهجوم

كشري: مباراة الأهلي وبيراميدز "حساسة"

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

بعد إعلان الفيفا الرسمي .. ننشر أبرز مستبعدي الأهلي من مونديال الأندية

بعد إعلان القائمة النهائية.. تعليق جديد من موسيمانى على مونديال الأندية

ترشيحاتنا

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

هل الذهب المدخر لتجهيز الفتيات عليه زكاة ؟.. أستاذ فقه يجيب

حرقه بالنار.. قهوجى يعتدي جنسيا على طفل ووالد المجني عليه يعذبه لاستسلامه

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

3 أشهر حبس و500 جنيه غرامة.. 10 مخالفات مرورية تعرضك للعقوبة وفقا للقانون

Advertisements

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

لا سيطرة علي أوضة اللبس.. شوبير: رمضان صبحي مش مركز مع بيراميدز

تحذير للاعبي الأهلي من حكم مباراة الدحيل

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

شوبير يكشف موقف بدر بانون النهائي من المشاركة أمام الدحيل القطري

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة الدحيل بمونديال العالم

عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

المقاصة: علاقة إيهاب جلال معنا أكبر من الشرط الجزائي.. وهذه التفاصيل المالية لبيع مروان للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك