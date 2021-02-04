تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إجراءات إزالة آثار الأمطار من الطرق بمدينة شرم الشيخ عقب تعرض المدينة لأمطار شديدة أمس وموجة من الطقس المتقلب ليلة أمس .

حيث اسفر عن تراكمات من المياه ببعض الطرق و الميادين و اصدر المحافظ أوامر علي الفوز بتحرك جميع الأجهزة المعنية واستمر العمل حتى صباح اليوم الخميس.





وقام المحافظ بجولة تفقدية صباح اليوم الخميس برفقته المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية رئيس المدينة للاطمئنان علي اجراءات ازالة أثار الأمطار.





وأشاد المحافظ بالجهاز التنفيذي لمدينة شرم الشيخ، وشركة المياه والصرف الصحي، والدفاع المدني وجميع المعاونين في إزالة أثار المياه وأعمال النظافة بالطرق و الميادين.

وكانت تعرضت مدن خليج العقبة " شرم الشيخ - دهب - نويبع " لأمطار رعدية تصل لدرجة السيول وخاصة في المناطق المنخفضة مثل السوق القديم و الهضبة .





وقد رصدت كاميرا موقع "صدي البلد " الاخباري صور الامطار الرعدية الغزيرة التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ .

كما تعرضت مدينة طور سيناء لأمطار خفيفة اليوم مع تواجد السحب علي سلسلة الجبال المحيطة بالمدينة

وفي سياق متصل تعرضت مدينة سانت كاترين لسقوط ثلوج مع ذوبان الثلوج نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ل8 درجة مئوية

وقال المهندس اشرف النمر مدير مركز بحوث المياه الجوفية أنه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يحدث ذوبان الثلج وتحوله الوديان والاستفادة منه في الزراعة والمياه الجوفية

وقال يوسف محمد احمد مدير غرفة عمليات جنوب سيناء أن الأمطار غزيرة علي مدن شرم الشيخ و دهب ومن المتوقع تسقط الأمطار ايضا علي مدينة رأس سدر مشيرا إلي أنه جاري إزالة آثار الأمطار مشيرا إلي أن يوجد سيل متوسط علي وادي الرحبة بسانت كاترين يسير في مجراه الطبيعي .

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