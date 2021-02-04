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برلمان

زعيم الأغلبية: دعوة السيسي بمناسبة "يوم الأخوة الإنسانية" رسالة محبة سلام وتسامح من مصر للعالم

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ مظاهر العنف والتطرف.

وقال "رشاد" في بيان له اليوم الخميس، إن المبادرة رسالة سلام وتسامح من مصر للعالم، وتجسيد حقيقي يعكس إيمان الدولة المصرية وقيادتها السياسية بأهمية تعزيز الحوار وتقبل الآخر، وترسيخ روابط التعايش المشترك، وخلق مجتمعات ناهضة مستقرة؛ تنعم شعوبها بسلم وأمن وأمان.

وأكد "رشاد" أن احتفال العالم بيوم "الأخوة الإنسانية" تتويج لنجاح مبادرات وفعاليات ومسيرة من الجهود العالمية الدؤوبة بذلتها مصر وقيادتها السياسية على مدار السنوات الماضية، حيث كانت مصر منارة لنشر التسامح والعدل والمساواة وتعزيز سبل التعاون البنّاء والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والكراهية والتطرف، وحائط صد حمى شباب العالم من الأفكار المتطرفة الهدامه ووفر لهم مناخ للإبداع والعمل المشترك.


وأوضح زعيم الأغلبية، أن مصر لم تكن في يوم من الأيام من دعاة العنف والتطرف والكراهية، وستظل دومًا حرب على الإرهاب وأهله، ومدافعة عن حقوق الشعوب الآملة في مستقبل أفضل، وداعمة لجميع الجهود الرامية لتحقيق الترابط والتكامل وترسيخ مبادىء وقيم الأديان السماوية السمحة.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن مصر مهّدت الطريق وأعدت جيل قوي من الشباب بمختلف دول العالم من خلال مؤتمرات الشباب قادر على المشاركة والمساهمة مع بلاده في استكمال المسير وتعميم السلم والتآخي بين الشعوب والمجتمعات ونبذ الصراعات والعنف.

وتابع؛"تظل مصر منارة التسامح والسلام ونبذ العنف والإرهاب، بأزهرها الوسطي وفكره المستنير المعتدل، وكنيستها الوطنية المخلصة.. كل عام وجميع البشر في خير وسلم وسلام وتسامح والعمل لما فيه الإنسانية فقط".

ويحتفل العالم اليوم ٤ فبراير للمرة الأولى ب"اليوم العالمي للأخوة الإنسانية" والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٤ فبراير ٢٠١٩؛ وهو ذكرى توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية" بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان.
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