شاهد.. سقوط عصابة تروج العملات المزورة بالزاوية الحمراء

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى لترويج العملات المقلدة تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النياية التحقيق .





فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط (شريك بمحل مجوهرات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ) وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").





و إعترف امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة حيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين ، وأضاف بأنه كان فى سبيله لشراء عدد (2) هاتف محمول من (عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.. وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (مالك مقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) عقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط (مالك المقهى) .





وإعترف بتحصله على المضبوطات من (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية) حيث أمكن ضبطهم .





وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.





بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف الأخير وضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



