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ديني

مباشر على facebook.. البحوث الإسلامية يبدأ أولى حلقات سلسلة أعلام التجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:23 م
حملة إلكترونية لمجمع
حملة إلكترونية لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
يبدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم، الخميس، الحلقة الأولى في سلسلة "أعلام التجديد"، والتي تستعرض دور علماء وشيوخ الأزهر الشريف في بناء الحضارة الإنسانية على مرّ التاريخ وبيان جهودهم ومواقفهم الوطنية للحفاظ على الدولة المصرية ومقدراتها، وذلك ضمن جهود المجمع التوعوية الشاملة التي ينفذها في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن السلسلة تأتي في وقت مهم نحتاج فيه إلى استعراض النماذج المشرفة لعلماء الأزهر الشريف وشيوخه الأجلاء والاستفادة من فكرهم المستنير في توعية المجتمع، حيث يتم تنفيذ السلسلة من خلال البث المباشر على صفحة  التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع، لتحقيق الهدف من توعية أكبر قدر من الناس في التعرف على هذه النماذج والاستفادة من مواقفها وفكرها في الواقع الحالي الذي يعيشه الناس.


وأضاف عيّاد أن السلسلة تستهدف حثّ الشباب حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر يـأخذوا بأيدي بلادهم إلى التقدم والرقي، ويقدموا صورة للعالم تؤكد أن المصريين قادرون على صناعة أمجادهم بأيديهم على مرّ التاريخ والأزمنة، وأنهم على قدر من الكفاءة العالية في أداء واجباتهم والحفاظ على مقدراتهم.


وأوضح الأمين العام أن السلسلة تقدم مادة علمية مهمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتسلط الضوء على فكر علماء الأزهر الشريف في القضايا المهمة، الأمر الذي يكشف حقيقة الدور التنويري والتثقيفي للأزهر الشريف.


ومن المقرر أن تبدأ حلقة اليوم في تمام الواحدة ظهرًا وتتناول شخصية الإمام المراغي، والذي تولى مشيخة الأزهر في الفترة من ١٩٢٨م وحتى ١٩٣٠، ثم شغله في الفترة الثانية من ١٩٣٥ إلى وفاته في ١٩٤٥.
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