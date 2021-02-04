مصنع سكر نجع حمادي: نوفر فرص عمل لـ1800 شخص.. فيديو

قال المهندس الظافر أحمد، رئيس مصنع سكر نجع حمادي في محافظة قنا، إن المحافظة تتوقع توريد نحو مليون و250 ألف طن قصب بنجع حمادي فقط، مشيرًا إلى أن مصانع المحافظة تعصر نحو 4 ملايين طن بإنتاجية 500 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن مصنع نجع حمادي ينتج سكر أبيض وسكر بني ومولاس، وأن السكر البني يجرى تصديره للخارج، وأكد أن مصنع سكر نجع حمادي يوفر 1800 فرصة عمل، كما يستعين بعمالة موسمية.

وأضاف أحمد، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر: "نتبع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وتشمل نحو 13 مصنعا، منها مصانع للتقطير والكيماويات ويحول المولاس إلى كحول إيثيلي وخل، بالإضافة إلى مصنع آخر ينتج حلويات".

وتابع: "شركة السكر بالمحافظة تعصر نحو 8 ملايين طن من القصب، أي ما يمثل 40% من احتياجات مصر من السكر"، مشيرًا إلى أن الأسعار تحددها وزارتا التموين والمالية حسب الظروف، أي أن الشركة لا تعتبر العامل الأساسي في تحديد سعر توريد القصب.

وأكد رئيس مصانع السكر في محافظة قنا: "قنا تحتوي على ما يكفيها من القصب، وبالتالي فإننا لا نحصل على إنتاج مصانع من محافظات أخرى"، مشيرًا إلى أن مصنع نجع حمادي جرى إنشاؤه في عام 1897م ويعمل حتى الآن ويجرى تطويره على مراحل مختلفة، وكان التطوير الأكبر في عام 1997، إذ جرى إعادة إنشائه مرة أخرى، لكنه مازال يحتوي على مبانٍ ومعدات بوضعها القديم.