عمرها 60 عامًا.. استئصال ورم بالأذين الأيمن لقلب مريضة في جامعة كفر الشيخ

نجح فريق طبي من جراحي القلب والصدر بكلية الطب ب جامعة كفر الشيخ ، برئاسة الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في استئصال ورم من الأذين الأيمن من القلب طوله حوالي 4 - 5 سم لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.





وضم الفريق الطبي، الدكتور محمد عبد العال ، نائب رئيس الجامعة، وأستاذ جراحة القلب والصدر، و الدكتور عمرو عتش، مدرس جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور كريم ماضي، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب.





وكانت المريضة البالغة من العمر 60 عامًا، تشكو من اختلال في ضربات القلب مع صعوبة في التنفس، وبإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لها، تبين وجود ورم بالأذين الأيمن من القلب، وجرى استئصاله خلال جراحة ناجحة، وغادرت المريضة المستشفى عقب تحسن حالتها الطبية.





يأتي ذلك في إطار دور المشاركة المجتمعية الفعالة للمستشفى الجامعي لتخفيف معاناة المرضى، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المتميزة، خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة القلب والصدر، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.





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