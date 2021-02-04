وزير السياحة للنواب: مفيش جهة فى العالم مخاطبنهاش لإرجاع رأس نفرتيتى

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن مصر لم تتأخر إطلاقا في محاولات استعادة رأس نفرتيتي من الخارج.









وقال الوزير، في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "مفيش جهة في العالم مخاطبنهاش علشان نرجع رأس نفرتيتي".





وأوضح وزير السياحة، طريقة خروج رأس نفرتيتي خارج مصر، قائلا: "تمت تغطيته حتى لم يعلم أحد أنه رأس نفرتيتي وخرج بطريقة غير أمينة".









ولفت الوزير إلى أن أساتذة القانون الدولي يعلمون الدور الذي قامت به مصر من أجل استعادة رأس نفرتيتي.







