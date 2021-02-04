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ديني

أمين لجنة الأخوة الإنسانية يشيد بدعوة "الرئيس السيسي" لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:43 م
أمين عام الأخوة الإنسانية
أمين عام الأخوة الإنسانية
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محمد شحتة
أشاد المستشار محمد عبد السلام،الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشر قيم الأخوة والتسامح والتعايش السملي بين كافة شعوب العالم، بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

وقال " عبد السلام " فى تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "منذ القدم ونيل مصر يجري بالخير والتسامح وأرضها تحتضن الأديان وتستوعب الثقافات؛ ودعوة الرئيس السيسي اليوم للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش، ونبذ مظاهر العنف والتطرف هو امتداد لهذا التاريخ والإرث المصري العريق...حفظ الله مصر المحروسة مهد الحضارات".

يذكر ان اللجنة العيا للأخوة الإنسانية كانت قد أطلقت حملة عالمية صباح اليوم دعت فيها كافة شعوب العالم لتبادل رسائل الأخوة المحبة والسلام بين بعضهم البعض، وخصصت موقع الكتروني بكلنا اللغتين العربية والإنجليزية لمشاركة وتبادل الرسائل  إحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وتخليد ذكرى توقيع الوثيقة.
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